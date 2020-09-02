Раньше я смотрела с безразличием на все зеленые комнатные растения. Но, видимо, рано или поздно каждая хозяйка приходит к тому, чтобы сделать квартиру более уютной. Теперь мою кухню украшают два прекрасных малыша-авокадо, выращенных из косточек. А я начинаю задумываться о том, как лучше всего за ними ухаживать.

Моя подруга посоветовала начать с самого простого, но действенного аптечного средства. Как оказалось, это обыкновенная перекись водорода, которая наверняка найдется в твоем доме. А как именно ее использовать, рассказываю далее.

Зеленые комнатные растения

Раствор перекиси водорода подходит для различных целей. Во-первых, с его помощью можно дезинфицировать листья и почву. Во-вторых, аптечное средство подходит для обработки семян растений. Кроме того, перекись нередко используют для профилактики появления гнили.

Считается, что такая обработка комнатных растений приведет к частому цветению, а вероятность появления заболеваний снизится. Если ты решишь использовать перекись водорода, помни, что допускается только трехпроцентный раствор средства.

Как использовать перекись водорода

Аптечное средство можно применять по-разному. Например, использовать его для полива комнатных растений. Для этого лучше всего подойдет дождевая вода. Но если у тебя нет возможности добыть ее, используй обычную воду без хлора. Разведи 2 ст. л. перекиси водорода в 1 л воды и тщательно перемешай его. Затем поливай своего зеленого друга обычным для тебя способом.

Если ты хочешь обработать грунт, тогда разведи 3 мл перекиси в 1 л воды. Кроме того, аптечное средство можно использовать для опрыскивания растений. При этом пропорции раствора остаются прежними, но в него нужно добавить щепотку сахара. Опрыскивай комнатные растения с наружной стороны. При этом не забывай о стеблях. В результате внешний вид твоих зеленых друзей значительно улучшится.

Кроме всего прочего, комнатным растениям нужно обеспечить защиту от вредителей. Например, мошек, паутинного клеща, долгоносиков и прочих. Для этого добавь в приготовленный раствор не сахар, а 40 капель йода. Описанный нами раствор рекомендуют использовать не чаще 1 раза в 4–5 дней.

Дозировка средства

С дозировкой перекиси водорода следует быть осторожным. Нужно понимать, с какой целью ты будешь ее использовать. Например, для ежедневного полива достаточно всего пару капель на 1 л воды. Если ты хочешь продезинфицировать семена перед посадкой, аптечное средство можно не разбавлять. Но этот пункт больше актуален для посадки овощных культур в огороде. В том же случае можно подготовить почву. Для этого понадобится 1 бутылочка перекиси и 5 л воды.

Подкормка комнатных растений

Перекись водорода — универсальное средство для комнатных растений. Дело в том, что оно содержит важные для роста и цветения микроэлементы. Поэтому тебе не придется использовать дополнительные подкормки, если ты начнешь применять перекись. Будь осторожен, так как слишком много удобрений может, наоборот, принести растению вред.

Здорово, что такое простое аптечное средство может улучшить состояние и внешний вид комнатных растений. И всё это без лишних трат на специальные химические удобрения и подкормки. Более того, опытные садоводы уверяют, что результат от перекиси будет заметен очень скоро.

Интересно, доводилось ли тебе использовать перекись водорода для таких целей? Делись своим опытом в комментариях!