Чем поможет комнатным растениям перекись и почему она крайне необходима

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Раньше я смотрела с безразличием на все зеленые комнатные растения. Но, видимо, рано или поздно каждая хозяйка приходит к тому, чтобы сделать квартиру более уютной. Теперь мою кухню украшают два прекрасных малыша-авокадо, выращенных из косточек. А я начинаю задумываться о том, как лучше всего за ними ухаживать.

пересадка растений© Depositphotos

Моя подруга посоветовала начать с самого простого, но действенного аптечного средства. Как оказалось, это обыкновенная перекись водорода, которая наверняка найдется в твоем доме. А как именно ее использовать, рассказываю далее.

Зеленые комнатные растения

Раствор перекиси водорода подходит для различных целей. Во-первых, с его помощью можно дезинфицировать листья и почву. Во-вторых, аптечное средство подходит для обработки семян растений. Кроме того, перекись нередко используют для профилактики появления гнили.

женщина с растениями© Depositphotos

Считается, что такая обработка комнатных растений приведет к частому цветению, а вероятность появления заболеваний снизится. Если ты решишь использовать перекись водорода, помни, что допускается только трехпроцентный раствор средства.

Как использовать перекись водорода

Аптечное средство можно применять по-разному. Например, использовать его для полива комнатных растений. Для этого лучше всего подойдет дождевая вода. Но если у тебя нет возможности добыть ее, используй обычную воду без хлора. Разведи 2 ст. л. перекиси водорода в 1 л воды и тщательно перемешай его. Затем поливай своего зеленого друга обычным для тебя способом.

полив растений© Depositphotos

Если ты хочешь обработать грунт, тогда разведи 3 мл перекиси в 1 л воды. Кроме того, аптечное средство можно использовать для опрыскивания растений. При этом пропорции раствора остаются прежними, но в него нужно добавить щепотку сахара. Опрыскивай комнатные растения с наружной стороны. При этом не забывай о стеблях. В результате внешний вид твоих зеленых друзей значительно улучшится.

зеленые комнатные растения
© Depositphotos

Кроме всего прочего, комнатным растениям нужно обеспечить защиту от вредителей. Например, мошек, паутинного клеща, долгоносиков и прочих. Для этого добавь в приготовленный раствор не сахар, а 40 капель йода. Описанный нами раствор рекомендуют использовать не чаще 1 раза в 4–5 дней.

Дозировка средства

С дозировкой перекиси водорода следует быть осторожным. Нужно понимать, с какой целью ты будешь ее использовать. Например, для ежедневного полива достаточно всего пару капель на 1 л воды. Если ты хочешь продезинфицировать семена перед посадкой, аптечное средство можно не разбавлять. Но этот пункт больше актуален для посадки овощных культур в огороде. В том же случае можно подготовить почву. Для этого понадобится 1 бутылочка перекиси и 5 л воды.

перекись
© Depositphotos

Подкормка комнатных растений

Перекись водорода — универсальное средство для комнатных растений. Дело в том, что оно содержит важные для роста и цветения микроэлементы. Поэтому тебе не придется использовать дополнительные подкормки, если ты начнешь применять перекись. Будь осторожен, так как слишком много удобрений может, наоборот, принести растению вред.

пересадка растений© Depositphotos

Здорово, что такое простое аптечное средство может улучшить состояние и внешний вид комнатных растений. И всё это без лишних трат на специальные химические удобрения и подкормки. Более того, опытные садоводы уверяют, что результат от перекиси будет заметен очень скоро.

Интересно, доводилось ли тебе использовать перекись водорода для таких целей? Делись своим опытом в комментариях!

Автор статьи
Яна Сулима
Яна не представляет свою жизнь без музыки, а потому охотно согласится поехать на музыкальный фестиваль, не раздумывая ни секунды. Девушка черпает вдохновение из путешествий, в которые непременно берет с собой верную подругу — укулеле синего цвета. Наш активный редактор всем сердцем любит животных и заботится об окружающей среде. Яна уверена, что в скором времени она обязательно покорит горную вершину и увидит мир с высоты птичьего полета. Любимая книга нашего впечатлительного редактора — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

комментария 4

  1. Татьяна
    26.09.2020 в 18:39  ·  Ответить

    Никаких микроэлементов перекись водорода не содержит. В ней только кислород и водород! Автор, к сожалению, далёк от практики и советы противоречивые, легко загубить растение пользуясь ими.

  2. Владимир
    19.09.2020 в 18:50  ·  Ответить

    Я для полива домашних растений использую воду из аквариума. Они с отходами жизнедеятельности улиток и рыб. Вода просто супер для полива.

  3. марина
    09.09.2020 в 17:25  ·  Ответить

    здравствуйте..а точно можно казать дозировку для полива растения) в начале статьи написано ,что на 1 литр воды 2 ст.ложки перекиси,а в низу статьи дозировка для ежедневного полива 2 капли на 1 литр воды?

    • Яна Сулима
      10.09.2020 в 08:37

      Добрый день! Если вы хотите использовать перекись для ежедневного полива, тогда нужно пару капель на 1 л воды. А более концентрированный раствор, описанный в самом начале статьи (2 ст. л. на 1 л воды), рекомендуют использовать не чаще 1 раза в 4–5 дней.

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